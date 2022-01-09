На Івано-Франківщині медики зафіксували 150 нових випадків COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 150 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 72 жителів Коломийського, 34 — Івано-Франківського, 24 — Косівського та 20 — Калуського районів. Жодного випадку захворювання не зафіксували у Верховинському та Надвірнянському районах. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 129 121 прикарпатця.

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На Івано-Франківщині впродовж 8 січня медики зафіксували два летальні випадки з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 125 людей.

Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 32 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 121 165 жителів області.

Станом на ранок 9 січня Україні підтвердили 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 163 дитини та 33 медичні працівники.

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