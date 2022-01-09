Коронавірус за добу виявили у 117 людей на Сумщині

На Сумщині за останню добу COVID-19 підтвердили у 117 людей. Про це зранку 9 січня повідомили на сайті Сумської облдержадміністрації.

За добу від ускладнень хвороби померли четверо людей - троє в Сумах та одна людина в Охтирському районі. Одужання підтвердили у 50 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 712 людей, що на понад 50 людей більше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 132 229 людей, з яких 2 860 людей померли. Одужання підтвердили у 126 757 жителів області.

За даними моніторингу РНБО, на Сумщині, станом на 8 січня, завантажені 22% лікарень, виділених для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 26 пацієнтів, з яких 22 - у Сумах.

Перше щеплення проти коронавірусу за добу отримали в області 140 людей, другу дозу - 248 людей, третю (додаткову) дозу вакцини зробили 16 людей.

Загалом за весь період на Сумщині проти коронавірусу вакцинувалися першою дозою 429 398 людей. З них двома дозами — 408 686 людей. Це приблизно 39% від усього населення області.

Третю дозу отримали в області 99 людей.

Що відомо

Станом на ранок 9 січня Україні підтвердили 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 163 дитини та 33 медичних працівників.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

В Україні з 6 січня можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до спільноти у Viber