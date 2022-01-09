COVID-19 на Волині: 45 нових випадків за добу, двоє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 45 нових випадків коронавірусної інфекції. Двоє людей від ускладнень хвороби померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 9 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужала одна людина. Госпіталізували за добу шістьох хворих, 39 – лікуються амбулаторно. По одному летальному випадку зафіксували у Луцькій і Ковельській тергромадах.
За добу методом ПЛР протестували 41 особу. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 17 хворих;
- Городищенська ТГ – 1 хворий;
- Горохівська ТГ — 3 хворих;
- Колківська ТГ – 1 хворий;
- Підгайцівська ТГ – 4 хворих;
- Рожищенська ТГ – 1 хворий;
- Локачинська ТГ – 1 хворий;
- Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих;
- Маневицька ТГ – 1 хворий;
- Сошичненська ТГ – 3 хворих;
- Голобська ТГ – 2 хворих;
- Ковельська ТГ – 2 хворих;
- Ратнівська ТГ – 1 хворий;
- Турійська ТГ – 3 хворих.
Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 611 людей: першою дозою – 157 волинян та другою дозою – 380 осіб. Від початку вакцинальної кампанії медики щепили 624 679 волинян.
За весь час пандемії в області захворіли 104 194 волинянина. 100 548 людей одужали від COVID-19. 2 201 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 411 286 волинян.
Що відомо
- Попередньої доби епідеміологи інформували про 47 нових випадків за добу. Смертей від ускладнень хвороби медики не зафіксували.
- З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.
- За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.
Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.