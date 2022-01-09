COVID-19 на Волині: 45 нових випадків за добу, двоє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 45 нових випадків коронавірусної інфекції. Двоє людей від ускладнень хвороби померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 9 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужала одна людина. Госпіталізували за добу шістьох хворих, 39 – лікуються амбулаторно. По одному летальному випадку зафіксували у Луцькій і Ковельській тергромадах.

За добу методом ПЛР протестували 41 особу. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 17 хворих;

Городищенська ТГ – 1 хворий;

Горохівська ТГ — 3 хворих;

Колківська ТГ – 1 хворий;

Підгайцівська ТГ – 4 хворих;

Рожищенська ТГ – 1 хворий;

Локачинська ТГ – 1 хворий;

Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих;

Маневицька ТГ – 1 хворий;

Сошичненська ТГ – 3 хворих;

Голобська ТГ – 2 хворих;

Ковельська ТГ – 2 хворих;

Ратнівська ТГ – 1 хворий;

Турійська ТГ – 3 хворих.

Щепили проти коронавірусної хвороби за попередню добу в області 611 людей: першою дозою – 157 волинян та другою дозою – 380 осіб. Від початку вакцинальної кампанії медики щепили 624 679 волинян.

За весь час пандемії в області захворіли 104 194 волинянина. 100 548 людей одужали від COVID-19. 2 201 житель області помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Методом ПЛР всього обстежили 411 286 волинян.

Що відомо

Попередньої доби епідеміологи інформували про 47 нових випадків за добу. Смертей від ускладнень хвороби медики не зафіксували.

З 30 грудня Волинь перейшла до "жовтої" карантинної зони. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 28 грудня. У червоній зоні карантину Волинь була з 8 листопада.

За добу 5 січня проти COVID-19 в області провели 2 690 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 325 380 людей, дві дози – 296 899. 37 людей отримали додаткову дозу, 23 – бустерну.

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