За добу на Дніпропетровщині підтвердили 73 нові випадки коронавірусу

За минулу добу, 8 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 73 нові випадки коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 7 людей. Ще 186 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 243 373 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 231 460 мешканців області. Померли 8 937 людей.

Що відомо

За добу на COVID-19 захворіли понад 2800 українців

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.

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