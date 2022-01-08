Ями на трасах державного значення утворилися через негоду, стверджують у Службі автомобільних доріг Харківщини. Водіїв просять бути пильними на ділянках ямкового ремонту.

Дощі та перехід температури через 0°, спричинили деформацію дорожнього покриття, сказано у повідомленні Служби автомобільних доріг.

Після обстеження ділянки дороги М-03 "Київ — Харків — Довжанський" біля селища Коротич 5 січня працівники Укравтодору зафіксували 110 кв.м. покриття з ямами.

Через погодні умови 8 січня на цій ділянці поремонтували 64 кв.м. дороги.

facebook.com/kh.ukravtodor Дорожнє покриття до і після ремонту

На дорогах державного значення (М-03, М-18 та М-29) 8 січня працювало сім бригад. Загалом вони поремонтували 131 кв.м. дорожнього покриття.

Що відомо