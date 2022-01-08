Запорізький гандбольний клуб "Мотор" на два роки продовжив термін контракту з головним тренером команди — Гінтарасом Савукінасом. Також на два роки продовжено контракт з голкіпером Геннадієм Комком.
Про це повідомляє пресслужба ГК "Мотор".
Литовський тренер працює з моторівцями з лютого 2020 року. Під його керівництвом у минулому сезоні клуб пройшов до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Окрім головного тренера, запорізький клуб також продовжив контракт з голкіпером Геннадієм Комком, який у складі команди з 2016 року.
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Команда вже розпочала підготовку до другої половини сезону, в якому продовжить боротьбу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. До кінця групового етапу "Мотор" має зіграти ще чотири матчі у 2022 році. Нині команда посідає групі B шосте місце:
- "Віве Кельце" (Польща) - 14 очок (9 матчів)
- "Вешпрем" (Угорщина) - 12 очок (10)
- ПСЖ (Франція) - 11 очок (9)
- "Барселона" (Іспанія) - 11 очок (9)
- "Фленсбург" (Німеччина) - 9 очок (10)
- "Мотор" (Україна) - 8 очок (10)
- "Динамо" (Румунія) - 6 очок (10)
- "Порту" (Португалія" - 5 очок (9)
Основний збір команди розпочнеться з 10 січня.
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