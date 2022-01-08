logo logo
На манежі Дніпровського цирку 6-річна Вероніка Непомняща встановила національний рекорд України
ДІТИСПОРТРЕКОРДРегіони

На манежі Дніпровського цирку 6-річна Вероніка Непомняща встановила національний рекорд України

Юлія Підгола Юлія Трофімова
·
·
На манежі Дніпровського цирку 6-річна Вероніка Непомняща встановила національний рекорд України Суспільне Дніпро

8 січня 6-річна Вероніка Непомняща встановила національний рекорд України на манежі Дніпровського цирку.

Як повідомили з місця події кореспонденти Суспільного, дівчинка утримувала своє тіло за допомогою хвата зубами. Цей трюк називається "вигином Марінеллі".

На манежі Дніпровського цирку 6-річна Вероніка Непомняща встановила національний рекорд УкраїниСуспільне Дніпро

На манежі Дніпровського цирку 6-річна Вероніка Непомняща встановила національний рекорд України

Вероніка – мешканка міста Запоріжжя.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди