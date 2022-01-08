8 січня 6-річна Вероніка Непомняща встановила національний рекорд України на манежі Дніпровського цирку.

Як повідомили з місця події кореспонденти Суспільного, дівчинка утримувала своє тіло за допомогою хвата зубами. Цей трюк називається "вигином Марінеллі".

Суспільне Дніпро На манежі Дніпровського цирку 6-річна Вероніка Непомняща встановила національний рекорд України

Вероніка – мешканка міста Запоріжжя.

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