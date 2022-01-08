На Сумщині рятувальники допомагали автівці "швидкої"

Трохи не доїхавши до місця призначення на Білопільщині авто швидкої меддопомоги застрягло. Щоб вивільнити автівку, довелось викликати рятувальників, повідомляють на сторінці у Фейсбук управління ДСНС у Сумській області.

"Надійшла інформація про те, що на в’їзді до села Василівщина, Білопільської ОТГ застрягла карета "швидкої", яка прямувала у село на виклик", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Фото: ДСНС

Поки рятувальники дібрались до місця подій, бригада швидкої встигла пішки навідати хворого, до якого їхали на виклик. Госпіталізація хворому не знадобилась. Автівку швидкої рятувальники відбуксували на рівну дорогу. Звідти медики самостійно повернулися до лікарні.

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