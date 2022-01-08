У 2021 році Держрибагентство зареєструвало на Запоріжжі майже 2 тисячі порушень

У 2021 році інспектори Держрибагентства провели на Запоріжжі 167 рейдів та виявили 1 тисячу 959 правопорушень.

Про це повідомляє Запорізький рибоохоронний патруль.

Також патруль вилучив із водойм 2 305 заборонених знарядь лову, затримав 38 транспортних засобів, вилучив 10 тонн 231 кг риби та нарахував правопорушникам штрафів на 227 тис. 183 грн. Збитки нанесені рибному господарству складають 4 617 979 грн.

Що відомо:

Межі діяльності Запорізького рибоохоронного патруля охоплюють внутрішні водойми Запорізької області. На 35 державних інспекторів припадає 170 тис. гектарів рибогосподарських водних об’єктів. Межі патруля охоплюють внутрішні водойми Запорізької області. Серед них 28 водосховищ, 65 річок і 1178 ставків. Сумарна довжина берегової смуги річок і водоймищ у межах Запорізького регіону становить 9 тис. 226 км.

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