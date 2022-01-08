У Херсоні біля головної ялинки відбувся гала-концерт Першого міського відкритого фестивалю-конкурсу народної творчості "Йшла Коляда вулицями міста".

Традиції святкування Різдва показали на сцені 22 колективи колядників та представників творчої спільноти міста.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

"Ми прийшли на цей фестиваль, щоб показати свій виступ. Ми підготували пісню "День зійшов", - каже учасниця колективу "Терція" Поліна.

7-річна Аня Надточій лише мріє вступити до дитячого театру, але на свято підготувала виступ

"Я люблю свято Різдва і хочу всіх привітати з цим святом, тож підготувала вірш", - каже дівчинка.

Послухати колядки прийшли не лише херсонці. Жителька села Чкалове Світлана говорить, випадково потрапила на цей фестиваль. Прийшла спеціально, послухати улюблені фольклорні пісні.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

Сподобався фестиваль-конкурс і жительці Олешок Олені. Каже, вона зарядилась тут позитивом.

Журі визначили трьох переможців фестивалю.

Фото: Ольга Ляшок/Суспільне Херсон

"Дуже сподобалось, що відроджуються наші різдвяні традиції. Давно такого не бачили", - каже херсонка Тетяна.

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