У Херсоні біля головної ялинки відбувся гала-концерт Першого міського відкритого фестивалю-конкурсу народної творчості "Йшла Коляда вулицями міста".
Традиції святкування Різдва показали на сцені 22 колективи колядників та представників творчої спільноти міста.
"Ми прийшли на цей фестиваль, щоб показати свій виступ. Ми підготували пісню "День зійшов", - каже учасниця колективу "Терція" Поліна.
7-річна Аня Надточій лише мріє вступити до дитячого театру, але на свято підготувала виступ
"Я люблю свято Різдва і хочу всіх привітати з цим святом, тож підготувала вірш", - каже дівчинка.
Послухати колядки прийшли не лише херсонці. Жителька села Чкалове Світлана говорить, випадково потрапила на цей фестиваль. Прийшла спеціально, послухати улюблені фольклорні пісні.
Сподобався фестиваль-конкурс і жительці Олешок Олені. Каже, вона зарядилась тут позитивом.
Журі визначили трьох переможців фестивалю.
"Дуже сподобалось, що відроджуються наші різдвяні традиції. Давно такого не бачили", - каже херсонка Тетяна.
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