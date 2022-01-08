Працівники Явірницького пошуково-рятувального поста перевірили ступінь лавинної небезпеки на північному схилі гори Смотрич у Карпатах. Крім того, рятувальники встановили попереджувальні знаки про лавинну небезпеку на деяких ділянках біля гори Бальцатул.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
"Гірські рятувальники прозондувалиЗондування — методика геофізичного дослідження головним чином геофізичних полів, які штучно збуджуються з метою отримання вертикального перетину земних надр сніговий профіль та перевірили ступінь лавинної небезпеки на північному схилі гори Смотрич, крутизною 30° та висотою 1 890 м. За результатами тесту на горі — другий рівеньГлибина снігового покриву сягає 30-50 см лавинної небезпеки, помірний", — йдеться у дописі.
Також працівники поста поблизу гори Бальцатул встановили знаки, що попереджають про лавинонебезпечну ділянку.
Що відомо
8 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (другий рівень). 9 січня у горах Івано-Франківської області, 9-10 січня у високогір'ї Закарпатської області — значна сніголавинна небезпека (третій рівень) через снігопади та хуртовини.
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