Працівники Явірницького пошуково-рятувального поста перевірили ступінь лавинної небезпеки на північному схилі гори Смотрич у Карпатах. Крім того, рятувальники встановили попереджувальні знаки про лавинну небезпеку на деяких ділянках біля гори Бальцатул.

Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Про це йдеться на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

"Гірські рятувальники прозондували сніговий профіль та перевірили ступінь лавинної небезпеки на північному схилі гори Смотрич, крутизною 30° та висотою 1 890 м. За результатами тесту на горі — другий рівень лавинної небезпеки, помірний", — йдеться у дописі.

Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Рятувальники прозондували сніговий профіль

Також працівники поста поблизу гори Бальцатул встановили знаки, що попереджають про лавинонебезпечну ділянку.

Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Що відомо

8 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (другий рівень). 9 січня у горах Івано-Франківської області, 9-10 січня у високогір'ї Закарпатської області — значна сніголавинна небезпека (третій рівень) через снігопади та хуртовини.

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