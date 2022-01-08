Від початку 8 січня російські окупанти п'ять разів відкривали вогонь, тричі — заборонених Мінськими домовленостями зброї. Один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє штаб ООС.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", — повідомили у штабі.
Окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Пісків, Богданівки та Кримського.
Поблизу станиці Луганської російські окупанти скинули постріл ВОГ-17 з безпілотника. Також на Луганщині зафіксували проліт БПЛА, ймовірно "Орлан-10", поблизу лінії зіткнення.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", — додали у повідомленні.
Що відомо
- 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
- 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.