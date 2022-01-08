Вибори в Кароліно-Бугазькій громаді Одещини вкотре не відбудуться

Вибори депутатів та голови Кароліно-Бугазької об’єднаної територіальної громади вкотре не відбудуться, адже грошей на бюлетені немає. Виборча комісія вдруге переносить голосування. Таке журналістам Суспільного повідомив голова Кароліно-бугазької виборчої дільниці Олексій Байрак.

За його словами, голосування повинні були розпочати завтра, 9 січня. Втім кошторис на проведення виборів знов не затвердили.

До цього голосування мали провести 31 жовтня 2021 року. Втім тоді у бюджеті громади також не було грошей на бюлетені. Тоді для участі у виборах зареєструвався 141 кандидат у депутати та 11 кандидатів на посаду очільника громади.

Що відомо

30 жовтня 2020 року Одеський окружний адмінсуд визнав незаконними результати виборів голови Кароліно-Бугазької селищної ради та скасував постанову територіальної виборчої комісії про визнання Андрія Апанасенка сільським головою.

2 грудня Центральна виборча комісія розпустила склад ТВК через те, що її члени відмовлялися виконувати постанову від 18 листопада про необхідність провести перевибори у Затоці та Кароліно-Бугазі.

26 жовтня 2021 року стало відомо, що вибори в Кароліно-Бугазькій ОТГ під загрозою через відсутність грошей на їх проведення

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