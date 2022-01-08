В Івано-Франківську у Палаці Потоцьких 14 січня музичні гурти виконуватимуть рок-колядки. Крім того, 9 та 10 січня на території Палацу організатори запланували низку заходів, приурочених до різдвяних свят. Про це йдеться на Facebook-сторінці Простору Інноваційних Креацій "Палац".

Зокрема, 9 січня о 16:00 у Палаці актори зіграють дитячу виставу "Бабуся та Ведмідь". О 17:00 розпочнеться "Верховинська коляда", а о 18:00 — різдвяний перформанс від гурту "Пенсія".

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Наступного дня о 18:00 на території Простору виступить театральний етногурт "Курбаси". Через годину розпочнеться програма театрально-музичного гурту "ЯгОди" "Рай розвивайся".

14 січня із рок-колядками виступатиме гурт "Пенсія" — о 18:00. За годину гратиме рок-вар'яте "КораЛЛі", а о 20:00 — фолькгурт "Joryj Kloc".

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