На Іршавщині 36-річна жінка вигадала історію зі знахідкою немовляти на смітнику, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки. Про це Суспільному повідомила начальниця відділу зв'язків з громадськістю та пресою Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Олена Суханова.

За її словами, 7 січня об 16.33 у "швидку" надійшов виклик із одного з сіл Іршавщини: жінка розповідала, що знайшла на смітнику новонароджену дитину.

"Жінка, яка викликала "швидку", провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття, знайшла немовля у картонній коробці, обклеєній скотчем. На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і спокійне", — розповіла Олена Суханова.

За її словами, фельдшер оглянула новонароджену дівчинку, обробила пуповину і звернула увагу на низку розбіжностей у розповіді жінки. Медики викликали правоохоронців, які з’ясували всі обставини цього випадку.

Історію із знахідкою на смітнику немовляти жінки вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва. Через побоювання осуду односельців родина вирішила вигадати історію зі знахідкою на смітнику.

"Коли жінку проінформували про відповідальність за надання неправдивих відомостей, вона зізналася, що насправді дитину народила її 16-річна донька. Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Подію кваліфікували за ч.1 ст. 155 ККУ. У справі буде призначено ряд експертиз та необхідних слідчих дій для встановлення батька немовляти та всіх обставин злочину", — розповіла Тетяна Щоголєва.

За словами Олени Суханової, 16-річна дівчина народила дівчинку 7 січня близько 9-ї години. Молоду маму та її немовля "швидка" доставила до Іршавської районної лікарні. Вони обидві почувають себе добре.

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