Поліцейські шукають вибухівку у торговому закладі Приморського району Одеси

Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торговельного центру на вул. Академічна, 28 в Одесі. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

На місце виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

15:49 ОНОВЛЕНО

Вибухових пристроїв не виявлено.

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