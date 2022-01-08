Поліцейські шукають вибухівку у торговому закладі Приморського району Одеси

Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торговельного центру на вул. Академічна, 28 в Одесі. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
На місце виїхали слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
15:49 ОНОВЛЕНО
Вибухових пристроїв не виявлено.
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