Неподалік українсько-словацького кордону вночі 8 січня прикордонники затримали трьох громадян Пакистану та одного непальця. Про це Суспільному повідомила речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

За її словами, прикордонний наряд відділу "Ужгород" поблизу кордону виявив трьох чоловіків азіатської зовнішності.

"Вони не мали при собі жодних документів, проте назвалися громадянами Пакистану. Менше ніж за дві години на іншій ділянці затримали ще одного чоловіка. Він виявився громадянином Непалу та мав при собі документи, які посвідчують особу", — розповіла речниця.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

За її словами, наразі з’ясовують всі обставини правопорушення. Після встановлення особи затриманих їх притягнуть до відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує до 8 500 гривень штрафу або до 15 діб адміністративного арешту.

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