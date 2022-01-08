У Чернівцях провели благодійну акцію «Святий Миколай спішить до кожної дитини». Студенти зібрали речі та гроші для дітей з малозабезпечених сімей.

Про це у коментарі Суспільному повідомив голова профспілкової організації Віталій Кіндзерський.

Цьогоріч студенти дарували подарунки 14 дітям з шести сімей. З ними попередньо спілкувались й складали список потрібних речей. Кожна родина отримала канцелярію, книги, іграшки та солодощі. За зібрані гроші купили продукти та техніку. На це витратили 31 тисячу 598 гривень.

Акцію організував студентський волонтерський рух «Крок назустріч» при Профспілковій організації студентів Чернівецького університету.

Фото: Віталій Кіндзерський Сім'я з подарунками

Подарунки дітям роздавали до Нового року. Таку акцію в університеті проводять вже декілька років поспіль.

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