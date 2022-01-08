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COVID-19 на Запоріжжі: 19 людей захворіли та 76 одужали
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COVID-19 на Запоріжжі: 19 людей захворіли та 76 одужали

Денис Астаф'єв
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COVID-19 на Запоріжжі: 19 людей захворіли та 76 одужали Фото ілюстративне / УНІАН

За минулу добу, 7 січня, в Запорізькій області виявили 19 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 6 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 76 мешканців регіону.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Нині в регіоні продовжують лікуватись 1 118 пацієнтів.

Протягом всього періоду пандемії в області на коронавірусну хворобу захворіли 182 942 мешканці, з них одужали 176 471, загальна кількість померлих – 5 350.

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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

  • 15-45 – цілодобова урядова лінія
  • 0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру
  • 707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

  • Карантинні обмеження для всіх рівнів епідемічної небезпеки оновили в Україні. Відвідувати громадські місця у "жовтій зоні" епідемічної небезпеки можна тільки щепленим хоча б однією дозою вакцини від Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про одужання.
  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою".

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