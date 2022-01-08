164 підтверджених випадки, 5 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус підтвердили у 164 випадках. Це на 159 менше, аніж напередодні. Одужали 198 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 5. Такі дані МОЗ України станом на ранок 8 січня.
Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 113 598 мешканців області. З них одужали 105 839 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 170 людей.
В Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус. До медичних закладів доправили 1 752 хворих. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
У МОЗ також повідомили, що 8 січня центри та пункти вакцинації від коронавірусу відновлять роботу за звичайним графіком. Контакти та розклад можна дізнатися тут або за телефоном 0 800 60 20 19.
Що відомо
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.
Читайте також
COVID-страхи: чому третина населення України — проти вакцинації? Інтерв’ю з соціальним психологом
Що зробила Україна у боротьбі з коронавірусом і чого чекати в 2022-му. Інтерв'ю з представниками МОЗ
Про локдаун у 2022-му, пігулки від COVID-19 і бустерну дозу вакцини — інтерв'ю з головним санлікарем