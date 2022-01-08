164 підтверджених випадки, 5 смертей: COVID-19 на Вінниччині

На Вінниччині за минулу добу коронавірус підтвердили у 164 випадках. Це на 159 менше, аніж напередодні. Одужали 198 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 5. Такі дані МОЗ України станом на ранок 8 січня.

Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 113 598 мешканців області. З них одужали 105 839 вінничан. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 170 людей.

В Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус. До медичних закладів доправили 1 752 хворих. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ також повідомили, що 8 січня центри та пункти вакцинації від коронавірусу відновлять роботу за звичайним графіком. Контакти та розклад можна дізнатися тут або за телефоном 0 800 60 20 19.

Що відомо

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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