Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), загальний строк адміністративного затримання людини, яка вчинила адміністративне правопорушення, становить не більш як три години. Також затриманий має право на захисника.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла заступниця начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Світлана Кириленко.

За словами Світлани Кириленко, працівники поліції можуть затримати людину

для припинення адміністративних правопорушень, для запобігання нових правопорушень;

для встановлення особи;

для складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим;

для забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення.

"Наприклад, коли вчиняється домашнє насилля, складається протокол і, зазвичай, працівники правоохоронних органів особу, яка вчинила правопорушення, запрошують до відділків поліції, де складається протокол про вчинення правопорушення", — сказала Світлана Кириленко.

За словами Світлани Кириленко, затримання особи, яка вчинила адмінправопорушення, не може перевищувати три години.

"Якщо особа, наприклад, порушила правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може затримуватись до трьох годин для складення протоколу. В необхідних випадках законодавство України дозволяє затримувати таку особу до трьох діб, але працівники правоохоронних органів повідомляють письмово про це прокурора протягом 24 год з моменту затримання", — розповіла Світлана Кириленко.

Як сказала юристка, в умовах дії карантинних обмежень кожна людина, перебуваючи на вулиці, повинна мати посвідчення особи.

"На період карантину заборонено перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу. Якщо особа на вулиці без документа — це може розцінюватись, як порушення і особа може притягатись до відповідальності за порушення правил карантину", — сказала Світлана Кириленко..

Як розповіла Світлана Кириленко, затримана людина має права, передбачені Конституцією України та Кодексом України про адміністративні правопорушення.

"Затриманий має право ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, докази, клопотання, користуватися юридичною допомогою, виступати рідною мовою, користуватися послугами перекладача. Це безкоштовно. Затримана особа має право оскаржити постанову по справі, відповідно статті 268 КУпАП", — розповіла Світлана Кириленко.

За словами Світлани Кириленко, людина, яку затримали та доставили до відділку поліції, має право на безоплатні правові послуги.

"Послуги включають представництво інтересів затриманого в судах, інших органах. Допомога надається при складанні документів процесуального характеру", — сказала Світлана Кириленко.

Відповідно до постанови Кабміну №1363 правоохоронні органи повинні повідомити Центри безоплатної правової допомоги про затримання людини.

"Якщо особа потребує захисника, працівники правоохоронних органів повідомляють регіональні центри на території України. Після надходження повідомлення від працівників правоохоронних органів, регіональний центр протягом години приймає рішення про надання правової допомоги і видає доручення адвокату, який прибуває до місця затримання особи та надає юридичну допомогу", — розповіла Світлана Кириленко..

За словами правниці, затримана людина, у відділенні поліції може особисто повідомити про своє затримання в Регіональний центр безоплатної правової допомоги за телефоном гарячої лінії 0880 213 103.

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