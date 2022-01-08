З січня лікар має отримувати 20 тисяч гривень заробітної плати, медична сестра не менше 13 тисяч гривень, розповів Суспільному заступник голови Кіровоградської обласної адміністрації Сергій Шеремет. У поточному бюджеті ці гроші не передбачали. Про механізми фінансування планують дізнатись із постанови Уряду, яка нині на громадському обговоренні.

Для підвищення зарплат медикам в листопаді 2021 року Уряд виділив 34 мільярди гривень, розповіла Суспільному речниця Національної служби здоров’я Лілія Гудзь: “За рахунок чого буде відбуватися підвищення в конкретному закладі, буде вирішувати керівництво лікарні. У програмі медичних гарантій цього року на 33,8 мільярда більше грошей. Тарифи на пріоритетні послуги значно підвищені, наприклад у минулому році ми за пологи платили 10 тисяч гривень, у 2022 році платитимемо 15 тисяч гривень”.

Каже, додатковими джерелами фінансування лікарень можуть бути платні послуги, які не входять у програму медичних гарантій, та допомога з місцевих бюджетів.

Голова обласної профспілки працівників охорони здоров’я Лариса Козлова вважає, передбачених у державному бюджеті 34 мільярди гривень не вистачить на підвищення заплат медикам.

“За підрахунками профспілки, цю суму треба збільшити вдвічі, якщо цього не зробить, то за розрахунками наших головних лікарів, нам треба скоротити медичний персонал з 1 січня від 50 до 60 відсотків. Люди можуть залишитися без медичної допомоги".

У Кропивницькій лікарні швидкої меддопомоги працюють 85 лікарів і 300 медсестер. Щомісячний фонд заробітної плати – сім мільйонів гривень, каже директор Руслан Іванов. Цих грошей вистачає лише на заробітну плату. На розвиток інфраструктури лікарні цих коштів занадто мало.

Каже, з Національною службою здоров’я підписали 10 пакетів медичних послуг – на шість більше, ніж торік. “На теперішній час з НСЗУ якихось документів, які будуть свідчити про підвищення заробітної плати медичним працівникам, включаючи лікарів та середнього медичного персоналу, ми не отримали”.

У інсультному відділенні лікарні працюють п'ять лікарів і 28 медсестер. Завідувач відділення Сергій Кочерга говорить, його посадовий оклад – сім тисяч гривень. Чув про підвищення зарплати.

“Це ніби і приємно, але там є моменти, якщо хтось не буде виконувати частину роботи, то доведеться піднімати питання про скорочення. Це не дуже добра новина, хотілося, щоб наш штат не мінявся, оскільки роботи дуже багато і її потрібно виконувати. Інколи рук не вистачає”.

Медсестри в цій лікарні отримують від 4800 до 5200 гривень, каже старша медсестра інсультного відділення Інна Заносієнко . “Змушені працювати на півтори ставки, тому що молодь не приходить після закінчення медколеджу, їх не задовольняє зарплата, вони виїжджають за кордон. Робота дуже важка і хотілося, щоб вона достойно оплачувалася”.

Керівник Кропивницької лікарні швидкої меддопомоги каже, скорочувати працівників, щоб підвищити зарплату іншим, не буде.

Читайте також