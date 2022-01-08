У Херсоні відбулись обласні змагання з шахів

З 3 по 7 січня в Херсоні проходив XXIII Меморіал міжнародного майстра С.Хмельницького з шахів. Змагались 68 учасників із Херсона, Нової Каховки, Генічеська і Скадовська.

Про це йдеться на сторінці Херсонської ДЮСШ з шахів і шашок у Facebook.

Змагання проходили серед чоловіків, жінок, ветеранів, юнаків і дівчат.

Фото: Оксана Хорошавіна/Facebook

Фото: Оксана Хорошавіна/Facebook

Учасники змагалися у трьох турнірах А, В і С.

Результати такі:

Турнір А

Чоловіки

1 місце - Костянтин Лой (Херсон)

2 місце - Олександр Французов (Гола Пристань)

3 місце - Даніїл Штокало (Херсон)

Жінки

1 місце - Катерина Григорчук (Херсон)

2 місце - Поліна Михайлець (Херсон)

Ветерани

1 місце - Микола Філіповець (Херсон)

2 місце - Павло Заборський (Херсон)

3 місце - Іван Форощук (херсон)

Турнір В

Юнаки

1 місце - Ілля Ісаков (Херсон)

2 місце - Роман Корнієнко (Херсон)

3 місце - Кирило Холявко (Херсон)

Дівчата

1 місце - Марія Тимченко (Нова Каховка)

2 місце - Ангеліна Бенько (Херсон)

3 місце - Наталія Курешова (Херсон)

Ветерани

1 місце - Володимир Ворона (Херсон)

2 місце - Віктор Миронов (Херсон)

Турнір С

Юнаки

1 місце - Єгор Добрянський (Херсон)

2 місце - Назар Паньшин (Херсон)

3 місце - Максим Какуля (Скадовськ))

Дівчата

1 місце - Анастасія Степаненко (Нова Каховка)

2 місце - Софія Алещенко (Скадовськ)

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