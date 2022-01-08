У Херсоні відбулись обласні змагання з шахів

З 3 по 7 січня в Херсоні проходив XXIII Меморіал міжнародного майстра С.Хмельницького з шахів. Змагались 68 учасників із Херсона, Нової Каховки, Генічеська і Скадовська.
Про це йдеться на сторінці Херсонської ДЮСШ з шахів і шашок у Facebook.
Змагання проходили серед чоловіків, жінок, ветеранів, юнаків і дівчат.
Фото: Оксана Хорошавіна/Facebook
Фото: Оксана Хорошавіна/Facebook
Учасники змагалися у трьох турнірах А, В і С.
Результати такі:
Турнір А
Чоловіки
- 1 місце - Костянтин Лой (Херсон)
- 2 місце - Олександр Французов (Гола Пристань)
- 3 місце - Даніїл Штокало (Херсон)
Жінки
- 1 місце - Катерина Григорчук (Херсон)
- 2 місце - Поліна Михайлець (Херсон)
Ветерани
- 1 місце - Микола Філіповець (Херсон)
- 2 місце - Павло Заборський (Херсон)
- 3 місце - Іван Форощук (херсон)
Турнір В
Юнаки
- 1 місце - Ілля Ісаков (Херсон)
- 2 місце - Роман Корнієнко (Херсон)
- 3 місце - Кирило Холявко (Херсон)
Дівчата
- 1 місце - Марія Тимченко (Нова Каховка)
- 2 місце - Ангеліна Бенько (Херсон)
- 3 місце - Наталія Курешова (Херсон)
Ветерани
- 1 місце - Володимир Ворона (Херсон)
- 2 місце - Віктор Миронов (Херсон)
Турнір С
Юнаки
- 1 місце - Єгор Добрянський (Херсон)
- 2 місце - Назар Паньшин (Херсон)
- 3 місце - Максим Какуля (Скадовськ))
Дівчата
- 1 місце - Анастасія Степаненко (Нова Каховка)
- 2 місце - Софія Алещенко (Скадовськ)
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