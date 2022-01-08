Протягом минулої доби в Миколаївській області зареєстрували 84 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 79 випадків менше ніж виявили напередодні, 7 січня. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли дві людини.

Такі дані Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 55. У Первомайську – сім випадків, в Южноукраїнську – два. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 20 нових випадків. За весь період пандемії в області зафіксували 116 056 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 98 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 110 480 людей.

Протягом доби 7 січня на Миколаївщині медики зафіксували два летальні випадки, викликані перебігом COVID-19. Це на шість смертей менше ніж зафіксували напередодні.

Станом на 8 січня на стаціонарному лікуванні перебуває 422 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 становить 24,88 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 197 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків від захворювання на COVID-19 не фіксували. У Херсонській області — один новий випадок за добу, померли дві людини.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.