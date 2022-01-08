Поблизу Полтави горіло сміттєзвалище

У селі Макухівка Полтавської громади рятувальники гасили пожежу на сміттєзвалищі. Це третє займання на цьому звалищі з початку року, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Пожежа на полтавському міському сміттєзвалищі сталася 7 січня близько 17:00. Гасили загоряння шестеро рятувальників.

Вогонь знищив близько 50 квадратних метрів сміття. О 18:42 пожежу загасили. Причину займання нині з’ясовують, каже речниця.

За словами Світлани Рибалко, це третя пожежа на сміттєзвалищі у Макухівці з початку року. Загалом у регіоні 2022-го року сталося 32 пожежі.

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