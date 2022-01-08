На Закарпатті за добу виявили 108 нових випадків COVID-19. Четверо людей померли

108 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 7 січня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 151 пацієнт одужав, 4 людини з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 88 923 випади COVID-19. 81 062 пацієнти подолали хворобу, 2 425 — померли.

Усього за час пандемії в Україні захворіли 3 699 663 людина; 3 508 451 — одужали, 97 164 — померли.

Що відомо:

За добу в Україні підтвердили понад 3 тисячі випадків COVID-19;

Центри вакцинації на Закарпатті під час свят працюватимуть зі зміненим графіком;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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