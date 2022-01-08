На Рівненщині за добу підтвердили 98 COVID-випадків. Померли двоє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 7 січня, лабораторно підтвердили 98 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 8 січня. Від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби зробили 425 ПЛР досліджень, а також 125 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від п'яти місяців до 89 років:

Рівненський район – 55 (м. Рівне – 21);

– 55 (м. Рівне – 21); Дубенський район – 8 (м. Дубно – 0);

– 8 (м. Дубно – 0); Сарненський район – 33 (м. Сарни – 8);

– 33 (м. Сарни – 8); Вараський район – 2 (м. Вараш – 0).

За добу одужали 15 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 124 699 людей (3 508 451 – ).

На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 292 смерті від ускладнень хвороби (97 164 – в Україні). За минулу добу померли: 91-річна жителька с. Колоденка та 89-річна жителька м. Рівне. У січні від ускладнень померли 22 людини.

Станом на 8 січня, за офіційними даними, в області є 1 297 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 20,1%, відучора цей показник не змінився.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98.

В Україні за добу підтвердили 3 195 нових випадків COVID-19, 76 людей померли.

За даними РНБО, оновленими 6 січня, кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 374 666 людей, це 32,75% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 374 814 людей, це 32,77%.

Що відомо

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Її рекомендують робити через пів року після другої та використовувати Moderna або Comirnaty.

COVID-сертифікат у додатку "Дія", який видається після вакцинації проти коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або одужання від COVID-19, станом на 5 січня визнається у 60 державах світу.

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