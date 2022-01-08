На Івано-Франківщині медики зафіксували 243 нові випадки COVID-19

За минулу добу на Прикарпатті медики зафіксували 243 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 140 жителів Івано-Франківського, 45 — Коломийського, 36 — Калуського, 16 — Надвірнянського та шести — Косівського районів. Жодного випадку захворювання не зафіксували у Верховинському районі. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 128 971 прикарпатця.
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На Івано-Франківщині впродовж 7 січня медики зафіксували один летальний випадок з діагнозом COVID-19. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 123 людини.
Одужання від коронавірусу за добу медпрацівники підтвердили 15 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 121 тисяча 133 жителі області.
Станом на ранок 8 січня Україні підтвердили 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус. До медичних закладів доправили 1 752 хворих.
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