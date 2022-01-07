У Дніпрі, 7 січня, проспектом Яворницького, пройшла різдвяна хода, під час якої містяни співали колядки. До ходи долучилось Суспільне.

Хода близько з 30 людей у п'ятій вечора вирушила від католицького храму проспектом Яворницького до вулиці Короленка.

Організатор хору колядників Едуард Аркушин каже, починають збиратися на репетиції ще до католицького Різдва.

"У нас дві особливості, перша - це хода, як ви бачите, ми не ходимо маленьким гуртом по квартирах, ми ходимо такою ходою. Друга особливість - це межконфесійність, тут християни різних конфесій, багато кришнаїтів тих, що визнають Ісуса Христа, євреї та просто шанувальники української культури", - розповідає організатор.

Співачка колядок Олена Гончарова говорить: співає з колядниками вже 5 років, як з ними познайомилась вже не пам'ятає. Співати намагається кожного року і дуже щаслива, що вдалось цьогоріч.

Дніпрянка Людмила виступ цього хору чує вперше. Жінка каже: рада, що такі традиції підтримуються та хотіла б, щоб їх розвивали.

Організатор хору зазначає, наступний виступ планують у Храмі Святого Йосипа 9-го січня. Всім охочим долучитись дадуть тексти, або можна долучатись на наступний рік через соціальні мережі.

У центрі Дніпра вже 12 років 7 січня лунають колядки.

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