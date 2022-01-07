Сьогодні, 7 січня на площі Маяковського у Запоріжжі поліцейські провели акцію "Різдво з патрульними".

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Неподалік від центральної ялинки правоохоронці припаркували патрульні машини. Усі охочі могли роздивитися технічне оснащення автівок, а також посидіти та сфотографуватися за кермом.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Діти залюбки сідають в автомобілі, натискають на кнопки, вмикають проблискові маячки і сирени. Зазвичай питають, чи важко працювати поліцейським", — розповіла старша інспекторка з особливих доручень відділу зв'язків із громадськістю Управління патрульної поліції Запорізької області Каріна Петрух.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Поруч співробітники роти тактичного оперативного реагування демонстрували своє екіпірування.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Для дітлахів зробили локацію із подарунками. За правильні відповіді на запитання про правила дорожнього руху або за розказаний віршик малечі дарували солодощі, книжечки та "світловідбивачі".

Каріна Петрух розповіла і про інтерактив для дорослих: "Це локація із “алкоокулярами”, які імітують стан алкогольного сп'яніння. Кожен може спробувати на собі як це впливає на зір та мозок. І, взагалі, ця локація зроблена для того, аби не допускати того, щоб водії керували автомобілями у стані алкогольного сп'яніння".

Учасники свята поділилися своїми враженнями:

"Ходили, гуляли, побачили, підійшли, аби сфотографуватися. Цікаво, дитині сподобалася книжка, але дуже гучно лунає сирена", — зазначила запоріжанка Тетяна.

"Пишаюся своєю поліцією. Нова поліція, все нове. Все подобається, — класне", — сказав запоріжець Вадим.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Свято "Різдво із патрульними" тривало три години.

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