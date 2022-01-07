У Миколаєві поліція розшукує 15-річного підлітка

Поліцейські розшукують 15-річного Романа Кутузова. Хлопець 6 січня, близько 16:00, пішов до музичної школи та до теперішнього часу не повернувся.
Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Інна Парфенова.
За наявною інформацією хлопець може бути з другом.
Прикмети: зріст близько 167 см, середньої тілобудови, кучеряве волосся русявого кольору.
Був одягнений у куртку синього кольору з червоними вставками, джинси чорного кольору, сині кросівки з червоними вставками. Має темно-синій рюкзак.
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Поліцейські звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 3 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Янтарна, 64 або за телефонами (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.