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У Кафедральному соборі Миколаєва відбулась різдвяна служба
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У Кафедральному соборі Миколаєва відбулась різдвяна служба

Олександра Супрун
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У Кафедральному соборі Миколаєва відбулась різдвяна служба Фото: Світлана Вовк

7 січня в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері Православної церкви України з 9:00 до 11:30 години тривала святкова Божественна літургія до Дня Різдва Христового.

Фоторепортаж підготувала Світлана Вовк.

За словами протоієрея Романа, священнослужителя Кафедрального собору Касперівської ікони Богоматері, до храму прийшли майже 200 людей. Вони були у масках і дотримувалися соціальної дистанції.

Як відсвяткували Різдво у Миколаєві. ФоторепортажФото: Світлана Вовк

Як відсвяткували Різдво у Миколаєві. ФоторепортажФото: Світлана Вовк
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Як відсвяткували Різдво у Миколаєві. ФоторепортажФото: Світлана Вовк

Як відсвяткували Різдво у Миколаєві. ФоторепортажФото: Світлана Вовк

Як відсвяткували Різдво у Миколаєві. ФоторепортажФото: Світлана Вовк

Як відсвяткували Різдво у Миколаєві. ФоторепортажФото: Світлана Вовк

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