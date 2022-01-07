У Франківську поліцейські влаштували для дітей "Різдво з патрульними"

В Івано-Франківську на Вічевому майдані поліцейські влаштували для дітей акцію "Різдво з патрульними". Такий захід в місті проводять четвертий рік поспіль.

"Наша ціль — заохотити дітей, дати їм зрозуміти, що ми — не каральний орган, а структура, яка намагається допомогти людям. Ми хочемо, щоб діти розуміли, що вони можуть звернутися до нас у будь-якій ситуації", — розповіла кореспондентці Суспільного речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.

Фото: Суспільне Карпати

Кожен охочий міг спробувати себе в ролі поліцейського. Діти приміряли шоломи та бронежилети. Також вони могли посидіти в автомобілі патрульних та поговорити в гучномовець.

Фото: Суспільне Карпати

Патрульні роздавали дітям солодощі та світловідбивальні елементи.

Фото: Суспільне Карпати

Також для малечі облаштували ігровий майданчик з дорожніми знаками.

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