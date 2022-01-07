Захисник "Черкаських Мавп" Олександр Кольченко став одним із лідерів в історії баскетбольної Суперліги за кількома показниками. Про це повідомили в пресслужбі "Черкаський Cпорт".

Як повідомили у пресслужбі, Олександр Кольченко знаходиться у топі рейтингу найкращих баскетболістів в історії Суперліги за низкою показників: за кількістю влучних двоочкових, триочкових і штрафних кидків.

"Олександр Кольченко проводить свій п’ятий сезон у складі Черкаських Мавп. Він є другим скорером в історії черкаського баскетбольного клубу. А в 2018 році разом з командою став чемпіоном Суперліги".

В усіх рейтингах захисник посів третє місце.

Топ-10 за реалізованими двохочковими:

Михайло Анісімов – 1611 точних двохочкових (371 матч) Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 1403 (416) Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 959 (387) Андрій Агафонов (Одеса) – 948 (293) В’ячеслав Кравцов (Дніпро) – 926 (214) Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 882 (443) В’ячеслав Петров (Прометей) – 873 (277) Станіслав Завадський (Хімік) – 826 (298) Максим Корнієнко – 791 (283) Андрій Кальніченко (Миколаїв) – 757 (320)

Топ-10 за реалізованими триочковими:

Олексій Онуфрієв (Миколаїв) – 629 реалізованих кидків (368 матчів) Олександр Мішула (Прометей) – 581 (292) Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 525 (387) Руслан Отверченко – 488 (300) Олександр Рибалко – 477 (304) Віталій Мальчевський (Запоріжжя) – 448 (339) Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 438 (443) Ростислав Кривич – 427 (202) Максим Звонов – 395 (335) Павло Ревзін – 393 (319)

Топ-10 за реалізованими штрафними:

Михайло Анісімов – 921 реалізований штрафний (371 матч) Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 797 (443) Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 782 (387) Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 751 (416) Стівен Буртт – 667 (154) Андрій Агафонов (Одеса) – 634 (293) Максим Сандул (Тернопіль) – 583 (348) Джастін Лав – 572 (177) Чарльз Томас – 571 (151) Максим Корнієнко – 552 (283)

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