Захисник "Черкаських Мавп" Олександр Кольченко став одним із лідерів в історії баскетбольної Суперліги за кількома показниками. Про це повідомили в пресслужбі "Черкаський Cпорт".
Як повідомили у пресслужбі, Олександр Кольченко знаходиться у топі рейтингу найкращих баскетболістів в історії Суперліги за низкою показників: за кількістю влучних двоочкових, триочкових і штрафних кидків.
"Олександр Кольченко проводить свій п’ятий сезон у складі Черкаських Мавп. Він є другим скорером в історії черкаського баскетбольного клубу. А в 2018 році разом з командою став чемпіоном Суперліги".
В усіх рейтингах захисник посів третє місце.
Топ-10 за реалізованими двохочковими:
- Михайло Анісімов – 1611 точних двохочкових (371 матч)
- Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 1403 (416)
- Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 959 (387)
- Андрій Агафонов (Одеса) – 948 (293)
- В’ячеслав Кравцов (Дніпро) – 926 (214)
- Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 882 (443)
- В’ячеслав Петров (Прометей) – 873 (277)
- Станіслав Завадський (Хімік) – 826 (298)
- Максим Корнієнко – 791 (283)
- Андрій Кальніченко (Миколаїв) – 757 (320)
Топ-10 за реалізованими триочковими:
- Олексій Онуфрієв (Миколаїв) – 629 реалізованих кидків (368 матчів)
- Олександр Мішула (Прометей) – 581 (292)
- Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 525 (387)
- Руслан Отверченко – 488 (300)
- Олександр Рибалко – 477 (304)
- Віталій Мальчевський (Запоріжжя) – 448 (339)
- Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 438 (443)
- Ростислав Кривич – 427 (202)
- Максим Звонов – 395 (335)
- Павло Ревзін – 393 (319)
Топ-10 за реалізованими штрафними:
- Михайло Анісімов – 921 реалізований штрафний (371 матч)
- Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 797 (443)
- Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 782 (387)
- Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 751 (416)
- Стівен Буртт – 667 (154)
- Андрій Агафонов (Одеса) – 634 (293)
- Максим Сандул (Тернопіль) – 583 (348)
- Джастін Лав – 572 (177)
- Чарльз Томас – 571 (151)
- Максим Корнієнко – 552 (283)
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