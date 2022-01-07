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Захисник "Черкаських Мавп" став одним із кращих в історії баскетбольної Суперліги
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Захисник "Черкаських Мавп" став одним із кращих в історії баскетбольної Суперліги

Катерина Криниця
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Захисник "Черкаських Мавп" став одним із кращих в історії баскетбольної Суперліги Фото: Черкаський Спорт

Захисник "Черкаських Мавп" Олександр Кольченко став одним із лідерів в історії баскетбольної Суперліги за кількома показниками. Про це повідомили в пресслужбі "Черкаський Cпорт".

Як повідомили у пресслужбі, Олександр Кольченко знаходиться у топі рейтингу найкращих баскетболістів в історії Суперліги за низкою показників: за кількістю влучних двоочкових, триочкових і штрафних кидків.

"Олександр Кольченко проводить свій п’ятий сезон у складі Черкаських Мавп. Він є другим скорером в історії черкаського баскетбольного клубу. А в 2018 році разом з командою став чемпіоном Суперліги".

В усіх рейтингах захисник посів третє місце.

Топ-10 за реалізованими двохочковими:

  1. Михайло Анісімов – 1611 точних двохочкових (371 матч)
  2. Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 1403 (416)
  3. Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 959 (387)
  4. Андрій Агафонов (Одеса) – 948 (293)
  5. В’ячеслав Кравцов (Дніпро) – 926 (214)
  6. Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 882 (443)
  7. В’ячеслав Петров (Прометей) – 873 (277)
  8. Станіслав Завадський (Хімік) – 826 (298)
  9. Максим Корнієнко – 791 (283)
  10. Андрій Кальніченко (Миколаїв) – 757 (320)

Топ-10 за реалізованими триочковими:

  1. Олексій Онуфрієв (Миколаїв) – 629 реалізованих кидків (368 матчів)
  2. Олександр Мішула (Прометей) – 581 (292)
  3. Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 525 (387)
  4. Руслан Отверченко – 488 (300)
  5. Олександр Рибалко – 477 (304)
  6. Віталій Мальчевський (Запоріжжя) – 448 (339)
  7. Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 438 (443)
  8. Ростислав Кривич – 427 (202)
  9. Максим Звонов – 395 (335)
  10. Павло Ревзін – 393 (319)

Топ-10 за реалізованими штрафними:

  1. Михайло Анісімов – 921 реалізований штрафний (371 матч)
  2. Дмитро Глєбов (Харківські Соколи) – 797 (443)
  3. Олександр Кольченко (Черкаські Мавпи) – 782 (387)
  4. Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 751 (416)
  5. Стівен Буртт – 667 (154)
  6. Андрій Агафонов (Одеса) – 634 (293)
  7. Максим Сандул (Тернопіль) – 583 (348)
  8. Джастін Лав – 572 (177)
  9. Чарльз Томас – 571 (151)
  10. Максим Корнієнко – 552 (283)

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