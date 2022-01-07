У четвер, 6 січня в запорізькому Музеї феноменальної сили провели першу екскурсію для 15 учнів обласного спортивного ліцею.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Валентин Пересипкін.

Музей феноменальної сили у Запоріжжі відвідали учні 7-11 класів обласного спортивного ліцею: представники боксу, веслування, волейболу та дзюдо.

Фото: Музей феноменальної сили Екскурсія в Музеї феноменальної сили

Разом із оглядом експозиції про здобутки запорізьких спортсменів, відвідувачам розповідали про історію Олімпійських ігор, місцеву спортивну інфраструктуру та різновиди популярних у Запоріжжі видів спорту.

Фото: Музей феноменальної сили Інтерактивні майданчики в музеї

У музейному просторі створені інтерактивні майданчики. Спортивні ліцеїсти спробували сили у настільному футболі та на біговій доріжці, подолали на руках підвісну драбину та вимірювали потужність удару на боксерському “силомірі”. Серед них — бронзова призерка торішнього дівочого чемпіонату України з волейболу Влада Лазоренко.

Фото: Суспільне Запоріжжя Влада Лазоренко

"Мені дуже сподобалось, як розповідають про спортсменів. Я вважаю, що дуже важливо знати спортсменів нашого краю. Мені було цікаво, які місця вони здобули і я буду прагнути здобувати перші місця", — розповіла Влада.

Фото: Музей феноменальної сили Інтерактивні майданчики в музеї

Завершили екскурсію у Залі Олімпійської слави, де представлені особисті речі запорізьких спортсменів і видання зі спортивною тематикою.

Фото: Музей феноменальної сили

"Ми хочемо і плануємо організовувати зустрічі із запорізькими олімпійцями — олімпійців із молодим поколінням для того, щоб вони передавали свій досвід і розповідали, як вони справляються з переживаннями, з якимось моментами, які можуть заважати під час виступів", — зазначив директор крафтових музеїв Запоріжжя Михайло Мордовськой.

Фото: Суспільне Запоріжжя Михайло Мордовськой

Він також наголосив, що Музей феноменальної сили та Зал Олімпійської слави можна відвідати безкоштовно, щодня, за попереднім записом.

Що відомо:

20 грудня 2021 року в приміщенні запорізької міської бібліотеки для дорослих за адресою проспект Маяковського, 7 відкрили Музей феноменальної сили та Залу олімпійської слави. Новий музей присвячений видатним місцевим спортсменам. Експозиція організована за біографічним принципом.

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