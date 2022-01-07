У Миколаєві 7 січня, з нагоди річниці від дня народження, вшанували пам'ять композитора, історика, засновника міського товариства "Просвіта" Миколу Аркаса.

На покладання квітів зібрались 15 містян. Серед них представники Миколаївської обласної організації Національої спілки письменників України та міського осередку “Просвіта” імені Миколи Аркаса.

До пам'ятного знаку поклали квіти.

Фото: Владлена Руссова У Миколаєві згадували культурного діяча Миколу Аркаса

Такий захід у Миколаєві відбувається четвертий рік поспіль.

"Вже традиційно зібрались біля пам'ятного знаку Аркасу у день його народження, щоб вшанувати пам'ять нашого великого і славетного земляка. Саме цього дня 2019 року, проводячи подібний захід, було вирішено заснувати Миколаївський міжрайонний міський осередок "Просвіта" ім. М. Аркаса", – розказала представниця міського осередку “Проcвіта” Владлена Руссова.

Фото: Владлена Руссова Миколаївський осередок товариства імені М.Аркаса

Що відомо про Аркаса

Микола Аркас народився 7 січня 1853 року в Миколаєві. За своє життя він встиг реалізуватися як письменник, композитор, історик та меценат. Він відкривав школи на Миколаївщині, підтримував розвиток міського яхт-клубу та став засновником миколаївської “Просвіти”.

Творами, що принесли йому визнання, стали опера "Катерина" за поемою Т. Г. Шевченка (1890) та книга "Історія України-Русі" (1908). Все своє життя він присвятив збереженню української мови, культури, традицій.

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