У Кам'янці-Подільському відбудеться фестиваль "Подільська Маланка"

11 січня у Кам'янці-Подільському відбудеться одне із найколоритніших свят січня - фестиваль "Подільська Маланка". Цьогоріч його проводитимуть уже всьоме.

Про це повідомляється на сайті Кам'янець-Подільської міської ради.

Згідно з повідомленням, свою участь у фестивалі вже підтвердили 18 колективів Хмельниччини з різних територіальних громад: Кам’янець-Подільської, Орининської, Слобідко-Кульчиєвецької, Китайгородської, Староушицької, Маківської, Новоушицької, Гуківської, Смотрицької. А це – більш ніж 250 учасників.

"Всі вони пройдуть святковою ходою з піснями, імпровізованими забавами та оркестром від міського будинку культури до парку Героїв Євромайдану. Долучитися до ходи зможуть всі охочі. Стартуватиме вона об 11.40 від Будинку культури по вулиці Шевченка", - йдеться в повідомленні Кам'янець-Подільської міськради.

Організатори фестивалю, як зазначається в повідомленні, обіцяють справжнє свято із фольклорними персонажами та колоритними костюмами, учасники водитимуть козу, колядуватимуть, боротимуться з підступним чортом і бажатимуть усіх гараздів.

«Подільська Маланка» - фестиваль, де кожен зможе віднайти культурну спадщину рідного краю та просто повеселитися, зазначають на сайті Кам'янець-Подільської міської ради.

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