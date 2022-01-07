Дві рівненські фристайлістки потрапили до десятки кращих на Кубку світу

Рівненські фристайлістки ввійшли до фіналу третього етапу Кубка світу з лижної акробатики. Змагання відбулися 5 січня у канадському Ле Реле. Цей етап передостанній на шляху до Олімпіади-2022 у Пекіні.

Найкращий результат серед українських фристайлістів показала вихованка рівненської школи фристайлу Ольга Полюк. З 82.53 бала вона здобула сьоме місце. Ще одна спортсменка Анастасія Новосад отримала від суддів 73,93 бала і фінішувала десятою.

Серед чоловіків найвищою сходинкою стала 15 позиція рівнянина Дмитра Котовського. Вихованці рівненського фристайлу Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов – 27 та 28 відповідно.

Перемогу на третьому етапі Кубка світу з лижної акробатики святкували китайські спортсмени Сю Ментао та Сунь Цзясю.

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