Дві рівненські фристайлістки потрапили до десятки кращих на Кубку світу

Рівненські фристайлістки ввійшли до фіналу третього етапу Кубка світу з лижної акробатики. Змагання відбулися 5 січня у канадському Ле Реле. Цей етап передостанній на шляху до Олімпіади-2022 у Пекіні.
Найкращий результат серед українських фристайлістів показала вихованка рівненської школи фристайлу Ольга Полюк. З 82.53 бала вона здобула сьоме місце. Ще одна спортсменка Анастасія Новосад отримала від суддів 73,93 бала і фінішувала десятою.
Читайте також: Згадуємо перемоги: якими були головні спортивні здобутки для Рівненщини у 2021 році
Серед чоловіків найвищою сходинкою стала 15 позиція рівнянина Дмитра Котовського. Вихованці рівненського фристайлу Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов – 27 та 28 відповідно.
Перемогу на третьому етапі Кубка світу з лижної акробатики святкували китайські спортсмени Сю Ментао та Сунь Цзясю.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram