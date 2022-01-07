На Рівненщині за добу підтвердили 163 COVID-випадків. Померли двоє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 6 січня, лабораторно підтвердили 163 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 7 січня. Від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби зробили 819 ПЛР і 67 ІФА досліджень, а також 363 швидких тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від 5 місяців до 89 років:

Рівненський район – 109 (м. Рівне – 36);

– 109 (м. Рівне – 36); Дубенський район – 35 (м. Дубно – 7);

– 35 (м. Дубно – 7); Сарненський район – 5 (м. Сарни – 0);

– 5 (м. Сарни – 0); Вараський район – 14 (м. Вараш – 9).

За добу одужали 266 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 124 684 людей (3 506 509 – ).

На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 290 смертей від ускладнень хвороби (97 088 – в Україні). За минулу добу померли: 63-річна жителька м. Дубно, 76-річна жителька м. Костопіль Рівненського району. У січні від ускладнень померли 20 людей.

Станом на 7 січня, за офіційними даними, в області є 1 216 людина з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 20,1%, напередодні цей показник становив 19,2%

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163.

В Україні за добу підтвердили 7 177 нових випадки COVID-19, 192 людей померли.

За даними РНБО, оновленими 6 січня, кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 374 666 людей, це 32,75% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 374 814 людей, це 32,77%.

Що відомо

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Її рекомендують робити через пів року після другої та використовувати Moderna або Comirnaty.

COVID-сертифікат у додатку "Дія", який видається після вакцинації проти коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або одужання від COVID-19, станом на 5 січня визнається у 60 державах світу.

Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

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