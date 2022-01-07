Коливання температур та опади. Якою буде погода в Одеській області на вихідних

На вихідних 8-9 січня в Одеській області очікується хмарна з проясненням погода та коливання температур від 7°C морозу до 10°C тепла. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

8 січня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі сягатиме 2-7°C морозу, вдень – 0-5°C тепла.

9 січня також буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі опади, вночі та вранці ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 5-10°C тепла, на півночі 0-2°C тепла.

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