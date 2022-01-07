Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на Різдво

Тернопільська волонтерка Христина Феціца передала допомогу військовослужбовцям на Різдво. Про це вона розповіла Суспільному.

За її словами, жінка зібрала 250 кілограмів домашньої ковбаси, а також 30 ящиків яблук.

Фото: Христина Феціца Жінка зібрала 250 кілограмів домашньої ковбаси, а також 30 ящиків яблук

Викладачки-майстрині Марія Щербан з колегою Вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі зварили та допомогли розфасувати 60 кілограмів сухої куті, з якої вийшло близько 150 кілограмів готової звареної. Вийшло 100 пакетів. Також зібрані інгредієнти до куті – це горіхи, родзинки, мак, цукор, мед.

Фото: Христина Феціца Приготували близько 150 кілограмів готової куті

Учасники громадської спільноти волонтерів "Бункер С" Тернопіль наліпили 17 відер вареників.

Фото: Христина Феціца Учасники громадської спільноти волонтерів "Бункер С" Тернопіль наліпили 17 відер вареників

Для бліндажів передали 4 рулони плівки, 100 мішків, рулон утеплювача, бензопилу, а також маскувальні сітки та смаколики, близько 15 кілограмів кави.

Фото: Христина Феціца Тернопільська волонтерка Христина Феціца передала допомогу військовослужбовцям на Різдво

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