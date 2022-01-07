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Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на Різдво
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Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на Різдво

Ростислав Фук
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Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на Різдво Фото: Христина Феціца

Тернопільська волонтерка Христина Феціца передала допомогу військовослужбовцям на Різдво. Про це вона розповіла Суспільному.

За її словами, жінка зібрала 250 кілограмів домашньої ковбаси, а також 30 ящиків яблук.

Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на РіздвоФото: Христина Феціца

Жінка зібрала 250 кілограмів домашньої ковбаси, а також 30 ящиків яблук

Викладачки-майстрині Марія Щербан з колегою Вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі зварили та допомогли розфасувати 60 кілограмів сухої куті, з якої вийшло близько 150 кілограмів готової звареної. Вийшло 100 пакетів. Також зібрані інгредієнти до куті – це горіхи, родзинки, мак, цукор, мед.

Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на РіздвоФото: Христина Феціца

Приготували близько 150 кілограмів готової куті

Учасники громадської спільноти волонтерів "Бункер С" Тернопіль наліпили 17 відер вареників.

Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на РіздвоФото: Христина Феціца

Учасники громадської спільноти волонтерів "Бункер С" Тернопіль наліпили 17 відер вареників

Для бліндажів передали 4 рулони плівки, 100 мішків, рулон утеплювача, бензопилу, а також маскувальні сітки та смаколики, близько 15 кілограмів кави.

Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на РіздвоФото: Христина Феціца

Тернопільська волонтерка Христина Феціца передала допомогу військовослужбовцям на Різдво

Що відомо

  • Волонтери з Тернополя передали 3 тонни допомоги військовим
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