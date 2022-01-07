Тернопільська волонтерка зібрала допомогу військовим на Різдво

Тернопільська волонтерка Христина Феціца передала допомогу військовослужбовцям на Різдво. Про це вона розповіла Суспільному.
За її словами, жінка зібрала 250 кілограмів домашньої ковбаси, а також 30 ящиків яблук.
Викладачки-майстрині Марія Щербан з колегою Вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі зварили та допомогли розфасувати 60 кілограмів сухої куті, з якої вийшло близько 150 кілограмів готової звареної. Вийшло 100 пакетів. Також зібрані інгредієнти до куті – це горіхи, родзинки, мак, цукор, мед.
Учасники громадської спільноти волонтерів "Бункер С" Тернопіль наліпили 17 відер вареників.
Для бліндажів передали 4 рулони плівки, 100 мішків, рулон утеплювача, бензопилу, а також маскувальні сітки та смаколики, близько 15 кілограмів кави.
Що відомо
- Волонтери з Тернополя передали 3 тонни допомоги військовим