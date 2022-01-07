На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 365 осіб

У 365 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директорки обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

За її словами, вчора від коронавірусу померли 3 жителів області. Одужання підтвердили у 270 осіб. Медики провели 753 дослідження методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (30 осіб): Великодедеркальська сільська ОТГ – 1, Вишнівецька селищна ОТГ – 7, Кременецька міська ОТГ – 6, Лановецька міська ОТГ – 9, Почаївська міська ОТГ – 3, Шумська міська ОТГ – 4

Тернопільський район (228 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 4, Бережанська міська ОТГ – 18, Білецька сільська ОТГ – 4, Великоберезовицька селищна ОТГ – 21, Великогаївська сільська ОТГ – 4, Збаразька міська ОТГ – 6, Зборівська міська ОТГ – 7, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 17, Козлівська селищна ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 7, Озернянська сільська ОТГ – 6, Підволочиська селищна ОТГ – 10, Підгаєцька міська ОТГ – 11, Підгороднянська сільська ОТГ – 5, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 5, Теребовлянська міська ОТГ – 3, Тернопільська міська ОТГ – 97

Чортківський район (107 осіб): Більче-Золотецька сільська ОТГ – 6, Борщівська міська ОТГ – 9, Бучацька міська ОТГ – 8, Васильковецька сільська ОТГ –1, Гусятинська селищна ОТГ – 6, Заводська селищна ОТГ – 1, Заліщицька міська ОТГ – 20, Золотопотіцька селищна ОТГ – 1, Колиндянська сільська ОТГ – 4, Копичинецька міська ОТГ – 6, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1, Монастириська міська ОТГ – 12, Нагірянська сільська ОТГ – 2, Скала-Подільська селищна ОТГ – 2, Товстенська селищна ОТГ – 3, Трибухівська сільська ОТГ – 4, Хоростківська міська ОТГ – 13, Чортківська міська ОТГ – 8

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 108 473 особи, з них 103 583 вже видужали та 2 143 людини померли.

Що відомо