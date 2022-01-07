У Тернополі військові 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та нацгвардійці 2 батальйону 2 Галицької бригади зустріли Святвечір.

У 2 Галицькій бригаді Національної гвардії України розпочалась святкова вечеря із спільної молитви і для гвардійців у Тернополі. Про це повідомила речниця 2 Галицької бригади Національної гвардії України Аліна Новікова.

За столами з пісними стравами зібрались строковики та військовослужбовці за контрактом, офіцери, військові капелани. Строковці теж долучались до приготування страв.

"Сьогодні ми приготували 12 пісних страв до Святої вечері. Пісними їх готують, оскільки це останній день Різдвяного посту. Стіл в нас виглядав досить по-європейськи", – каже старший кухар старший солдат 2 батальйону 2 Галицької бригади Артем Степаненко.

Розпочав вечерю з молитви капелан 2 батальйону 2 Галицької бригади Василь Божаківський.

"Вперше святкуватиму Різдво у такій великій, проте дружній компанії. Спільна молитва та коляда об’єднала в цей вечір нас як християн. Сьогодні ми навіть разом із семинаристом заспівали святкову коляду, читали вірші. Усе це надає відчуття великого сімейного затишку. Це справді можна назвати святкуванням в колі військової родини", – каже стрілець 2 батальйону бригади солдат Єлісєй Буряк.

Фото: 2 Галицька бригада Нацгвардії України Розпочав вечерю з молитви капелан 2 батальйону 2 Галицької бригади Василь Божаківський

Переважна більшість військовослужбовців 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола також пороз’їжджались до своїх родин, а от військовослужбовці строкової служби та ті хлопці та дівчата служби за контрактом, що несуть службу у добовому наряді, вечеряли у бригаді. Про це повідомив командир Тернопільських артилеристів полковник Роман Дудченко.

Фото: 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола У Тернополі військові артилерійської бригади та нацгвардійці зустріли Святвечір

"Дівчата-кухарі дуже старались і на святковому столі з’явилась і традиційна кутя, і вареники, голубці та ще багато смачних страв, які українські господині готують на Святвечір у своїх домівках. А щоб наповнити свято незабутнім духом Різдва, до нас завітали чарівні гості – молодіжний вертеп Святотроїцького духовного центру імені Данила Галицького (м. Тернопіль). Юнаки й дівчата неперевершено відтворили історичні події Різдвяного дива, гармонійно добавивши кілька ноток сучасного гумору, а опісля гуртом заколядували. В свою чергу, захоплені дійством військовослужбовці щедро віддячили вертепу бурхливими оплесками та екзотичними фруктами", – каже Дудченко.

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола У Тернополі військові артилерійської бригади та нацгвардійці зустріли Святвечір

Тернопільська окрема артилерійська бригада створена у вересні 2014 року в місті Яворів. З початку 2015-го вона дислокується в Тернополі на базі 11-ї окремої артилерійської бригади, яку розформували в 2013 році.

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