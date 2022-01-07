За минулу добу, 6 січня, у Запорізькій області зробили 2 347 щеплень від COVID-19.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 796 мешканців області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 1 479. Додатковою дозою щепилися двоє людей, бустерною — 70.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 7 січня вакцинувалися 584 580 мешканців області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 542 193 з них, що складає 32% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє ГУ Держстату в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовується чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації населення від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Міністерство охорони здоров’я України дозволило комбінувати вакцини проти коронавірусу CoronaVac з AstraZeneca, Moderna та Pfizer. Також можна змішувати вакцини Moderna і Pfizer з AstraZeneca. Раніше змішувати CoronaVac з іншими препаратами в МОЗ не рекомендували.

В Україні відтепер можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. 6 січня про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян. Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою ви щепилися до цього, але зробити це можна не раніше, ніж за пів року після другої дози. На бустерну дозу можна записатися онлайн.

В останні дні січня користувачі додатку "Дія" зможуть згенерувати COVID-сертифікат після третього (бустерного) щеплення проти коронавірусу. Він формується так само як і решта документів — за запитом громадянина та діятиме 9 місяців, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber