У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 379 мешканців області. Таку інформацію надали в пресслужбі Сумської облдержадміністрації зранку 7 січня.
218 інфікувань підтвердили у Сумському районі, 74 — у Конотопському, 44 – у Шосткинському, 23 – у Роменському, 20 – в Охтирському. Від ускладнень хвороби по дві смерті сталось у Сумському та Конотопському районах, ще одна людина померла на Роменщині. Одужання підтвердили у 112 мешканців області.
Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 542 людини, що на 15 людей менше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 132 027 людей, з яких 2 854 людини померли. Одужання підтвердили у 126 631 жителя області.
На Сумщині, за даними РНБО, на 22% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.
До апаратів ШВЛ в області підключені 30 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 27 людей.
За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 677 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 429 528 людей. Двома дозами — 408 438 людей.
Що відомо
- Станом на ранок 7 січня Україні підтвердили 7 177 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- В Україні з 6 січня можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. Про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ щодо введення додаткової дози вакцини від COVID-19, який передбачає щеплення бустерною дозою окремих категорій населення.