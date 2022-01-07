У Сумській області протягом останньої доби коронавірус підтвердили у 379 мешканців області. Таку інформацію надали в пресслужбі Сумської облдержадміністрації зранку 7 січня.

218 інфікувань підтвердили у Сумському районі, 74 — у Конотопському, 44 – у Шосткинському, 23 – у Роменському, 20 – в Охтирському. Від ускладнень хвороби по дві смерті сталось у Сумському та Конотопському районах, ще одна людина померла на Роменщині. Одужання підтвердили у 112 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області — 2 542 людини, що на 15 людей менше, ніж напередодні. За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 132 027 людей, з яких 2 854 людини померли. Одужання підтвердили у 126 631 жителя області.

На Сумщині, за даними РНБО, на 22% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування.

До апаратів ШВЛ в області підключені 30 людей з коронавірусом. З них в Сумах – 27 людей.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 677 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 429 528 людей. Двома дозами — 408 438 людей.

Що відомо