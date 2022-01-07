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270 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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270 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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270 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pixabay.com

6 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 270 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 7 177 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 6 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 35 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський район – 1918 (+1);
  • Гадяцький район – 1614 (+3);
  • Гадяч – 2321 (+1);
  • Глобинський район – 33217 (+49);
  • Горішні Плавні – 66780 (+3);
  • Гребінківський район – 1559 (+6);
  • Зіньківський район – 2751 (+1);
  • Карлівський район – 2944 (+15);
  • Кобеляцький район – 2699 (+13);
  • Козельщинський район – 1765 (+7);
  • Котелевський район – 1907 (+17);
  • Кременчук – 18033 (+37);
  • Кременчуцький район – 2530 (+1);
  • Лубенський район – 1722 (+2);
  • Лубни – 5623 (+12) ;
  • Машівський район – 1324 (+9) ;
  • Миргород – 4640 (+1) ;
  • Миргородський район – 1997 (+3) ;
  • Новосанжарський район – 2050 (+6) ;
  • Пирятинський район – 2473 (+6) ;
  • Полтава – 47741 (+58);
  • Полтавський район – 7256 (+7) ;
  • Решетилівський район – 1828 (+2) ;
  • Хорольський район – 2398 (+9) ;
  • Шишацький район – 2072 (+1) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 565 людей. Одужали за увесь час 133 816 людей, а летальних випадків — 3 793 (6 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 956 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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