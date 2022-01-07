270 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

6 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 270 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 7 177 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 6 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 35 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський район – 1918 (+1);

Гадяцький район – 1614 (+3);

Гадяч – 2321 (+1);

Глобинський район – 33217 (+49);

Горішні Плавні – 66780 (+3);

Гребінківський район – 1559 (+6);

Зіньківський район – 2751 (+1);

Карлівський район – 2944 (+15);

Кобеляцький район – 2699 (+13);

Козельщинський район – 1765 (+7);

Котелевський район – 1907 (+17);

Кременчук – 18033 (+37);

Кременчуцький район – 2530 (+1);

Лубенський район – 1722 (+2);

Лубни – 5623 (+12) ;

Машівський район – 1324 (+9) ;

Миргород – 4640 (+1) ;

Миргородський район – 1997 (+3) ;

Новосанжарський район – 2050 (+6) ;

Пирятинський район – 2473 (+6) ;

Полтава – 47741 (+58);

Полтавський район – 7256 (+7) ;

Решетилівський район – 1828 (+2) ;

Хорольський район – 2398 (+9) ;

Шишацький район – 2072 (+1) .

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 565 людей. Одужали за увесь час 133 816 людей, а летальних випадків — 3 793 (6 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 956 жителів регіону.

Що відомо: