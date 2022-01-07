270 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

6 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 270 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 7 177 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 6 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 35 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський район – 1918 (+1);
- Гадяцький район – 1614 (+3);
- Гадяч – 2321 (+1);
- Глобинський район – 33217 (+49);
- Горішні Плавні – 66780 (+3);
- Гребінківський район – 1559 (+6);
- Зіньківський район – 2751 (+1);
- Карлівський район – 2944 (+15);
- Кобеляцький район – 2699 (+13);
- Козельщинський район – 1765 (+7);
- Котелевський район – 1907 (+17);
- Кременчук – 18033 (+37);
- Кременчуцький район – 2530 (+1);
- Лубенський район – 1722 (+2);
- Лубни – 5623 (+12) ;
- Машівський район – 1324 (+9) ;
- Миргород – 4640 (+1) ;
- Миргородський район – 1997 (+3) ;
- Новосанжарський район – 2050 (+6) ;
- Пирятинський район – 2473 (+6) ;
- Полтава – 47741 (+58);
- Полтавський район – 7256 (+7) ;
- Решетилівський район – 1828 (+2) ;
- Хорольський район – 2398 (+9) ;
- Шишацький район – 2072 (+1) .
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 565 людей. Одужали за увесь час 133 816 людей, а летальних випадків — 3 793 (6 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 3 956 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19