На Миколаївщині за добу виявили 163 нових випадки COVID-19. Померли вісім людей

Протягом минулої доби в Миколаївській області зареєстрували 163 нових випадки захворювання на коронавірус. Це на 41 випадок більше ніж виявили напередодні, 6 січня. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померли вісім людей.

Такі дані надала Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 45. У Первомайську – 47 випадків, в Южноукраїнську – чотири, у Вознесенську – три, в Очакові – шість. На території інших громад Миколаївщини зареєстрували 58 нових випадків. За весь період пандемії в області зафіксували 115 972 випадки коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 226 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 110 382 людини.

Протягом доби 6 січня на Миколаївщині медики зафіксували вісім летальних випадків, викликаний перебігом COVID-19. Таку ж кількість смертей зафіксованих напередодні.

Станом на 7 січня на стаціонарному лікуванні перебуває 435 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 228 нових випадків коронавірусної хвороби та вісім летальних випадків. У Херсонській області — 120 нових випадків за добу, померли дві людини.

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