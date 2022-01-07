COVID на Кіровоградщині. 54 нових випадків, найбільше в Олександрійській громаді

За останню добу в Кіровоградській області зареєстрували 54 нових випадки СOVID-19, найбільше в Олександрійській громаді – 14. Одужали 102, померли двоє, розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Захворіли
- 32 жінки та 22 чоловіка
- 53 дорослих та одна дитина
- Олександрійська громада – 14, Приютівська – 3, Новопразька – 2.
- Кропивницька громада – 11, Суботцівська – 8, Аджамська – 3, Знам’янська громада – 2, з них одна дитина віком 15 років, Бобринецька, Первозванівська, Кетрисанівська – 1.
- Новоукраїнська – 4, Новомиргородська громада – 3, Рівнянська – 1.
За віком:
- 0-17 років – 1
- 18-29 років – 7
- 30-49 років – 13
- 50-65 років – 19
- більше 65 років – 14
Померли
68-річна жінка з Кропивницької громади та 66-річна жінка з Олександрівської.
Всього за період карнтину в області виявили 33405 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, у тому числі захворіли 1434 дитини та 1851 працівник закладів охорони здоров’я. Всього одужали – 30016, з них дітей – 1291 та працівників закладів охорони здоров’я – 1712. Померли – 1549, у тому числі 5 дітей та 39 працівників закладів охорони здоров’я.
Читайте також
- Бустерна доза від коронавірусу. Якою вакциною щеплять втретє на Кіровоградщині
- Як у Кропивницькому працюватимуть центри масової вакцинації на Різдвяні свята
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері та Телеграм