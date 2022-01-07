За минулу добу, 6 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 276 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померло 23 людини. Ще 381 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 243 188 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 231 035 мешканці області. Померли 8922 людини.

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