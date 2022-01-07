На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 1 363 людини

Впродовж 6 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 1 363 людини. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 600 прикарпатців, другою — 743, додатковою дозою не імунізувалася жодна людина. Усього першою дозою щепилися 422 002 жителі, другою дозою медики вакцинували 377 584 людини, додатковою — 115.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 20 людей. Всього ревакцинальною дозою щепилися 172 прикарпатці.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 916 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 433.

Читайте також: Стало відомо, як на Франківщині працюватимуть центри вакцинації під час різдвяних свят

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,55% жителів області, однією дозою — 30,8%.

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,4% тих, хто отримав першу дозу, та 42,9% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 26,1%, другою дозою — 23,3%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 9,9% — другою) і CoronaVac (23,5% і 23,8% відповідно).

59,1% прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech, 33,9% — Moderna, 6,1% — препаратом CoronaVac та 0,9% — вакциною AstraZeneca.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини